Два рейса отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Якутске

15.01.19 06:23

© РИА Новости. Олег Золото

15 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Якутск" работает по фактической погоде из-за сложных метеоусловий, два рейса были направлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба аэропорта.

"По метеоусловиям на запасной аэродром в Мирный отправлен рейс 3251 авиакомпании "Глобус", следовавший из Новосибирска. Информация по этому рейсу появится в 15:00. В аэропорту Маган совершил посадку самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс Олекминск - Якутск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт работает по фактической погоде, все вылеты при этом совершаются по расписанию. Центральные рейсы 474 Москва - Якутск, 486 Новосибирск - Якутск АК "Якутия", 1750 Москва - Якутск АК "Аэрофлот", 3243 Новосибирск - Якутск АК "Глобус" прибыли в штатном режиме.