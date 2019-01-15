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15.01.19 06:25
Красноярский край в 2018г увеличил госдолг на 4,3%
"Рост связан с заметным увеличением объема облигационных займов края: в минувшем году мы выпустили ценные бумаги на общую сумму 24 млрд рублей. Снижение объема банковских и бюджетных кредитов не смогло полностью нивелировать этот рост", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
Общий объем облигационных займов Красноярского края по данным на 1 января 2019 года составляет 73,656 млрд рублей, что на 15% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом объем бюджетных кредитов снизился на 4,8%, до 23,12 млрд рублей, банковских - на 36%, до 7,12 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся облигации Красноярского края серий 34010 (12,5 млрд рублей, 2015 год), 34011 (4,25 млрд рублей, 2015 год), 34012 (18,231 млрд рублей, 2016 год), 34013 (10 млрд рублей, 2017 год), 35014 (7,8 млрд рублей, 2017 год), 35015 (12 млрд рублей, 2018 год) и 35016 (12 млрд рублей, 2018 год).
Доходы регионального бюджета на 2019 год утверждены в размере 223,7 млрд рублей, расходы - 237,1 млрд рублей, дефицит - 13,4 млрд рублей, или 5,7% от расходов.
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