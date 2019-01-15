Четыре человека пострадали в ДТП в Барнауле

15.01.19 06:26

© РИА Новости. Андрей Стенин

15 января. Interfax-Russia.ru - Четыре автомобиля столкнулись в Барнауле (Алтайский край), в результате чего пострадали четыре человека, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"Водитель автомобиля "Тойота-Надиа" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойота-Рав 4", автомобилем "Тойота-Калдина". От удара автомобиль "Тойота-Рав 4" допустил столкновение с автомобилем "Лада-Ларгус". В результате телесные повреждения получили водитель и пассажир "Тойота-Рав 4", а также водитель и пассажир автомобиля "Тойота-Надиа"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь в городской больнице № 1. В отношении водителя автомобиля "Тойота-Надиа" составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.