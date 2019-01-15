Семь новых детских садов построят в Кузбассе

15.01.19 07:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Детские сады в рамках госпрограммы РФ "Развитие образования" будут построены в 2019 году для 1 тыс. 289 детей из четырех населенных пунктов Кузбасса, сообщает пресс-служба департамента строительства Кемеровской области.

"В 2018 году уже оборудованы строительные площадки и начато строительство. На этот этап работ из бюджета была выделена сумма в 473 млн рублей. На 2019 год финансирование будет продолжено, из бюджетов всех уровней будет направлена сумма порядка 997 млн рублей. Планируется, что 1 тыс. 289 детей получат места в новых современных дошкольных образовательных учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в Кемерово планируется построить три детских сада в Заводском и Ленинском районах. В Новоильинском районе Новокузнецка будут открыт детский сад на 110 мест. В поселке Трудармейский Прокопьевского района - на 180 мест, в Гурьевске и Киселевске - на 140 и 209 мест соответственно.