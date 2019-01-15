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15.01.19 07:43
Семь новых детских садов построят в Кузбассе
"В 2018 году уже оборудованы строительные площадки и начато строительство. На этот этап работ из бюджета была выделена сумма в 473 млн рублей. На 2019 год финансирование будет продолжено, из бюджетов всех уровней будет направлена сумма порядка 997 млн рублей. Планируется, что 1 тыс. 289 детей получат места в новых современных дошкольных образовательных учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в Кемерово планируется построить три детских сада в Заводском и Ленинском районах. В Новоильинском районе Новокузнецка будут открыт детский сад на 110 мест. В поселке Трудармейский Прокопьевского района - на 180 мест, в Гурьевске и Киселевске - на 140 и 209 мест соответственно.
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