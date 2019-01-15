Новосибирский губернатор намерен поддержать Анатолия Локтя на выборах мэра

15.01.19 08:06

© РИА Новости. Илья Питалев

15 января. Interfax-Russia.ru - Договоренности о поддержке действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя на предстоящих в 2019 году выборах главы города сохраняют силу, заявил журналистам губернатор Андрей Травников во вторник.

"Какой-то политической подоплеки в отношениях между регионом и городом не осталось, и такой подход мы сохраним и в 2019 году, и в 2020. (...) Что касается договоренностей - все было сказано в июне 2018 года, и все, что было сказано на той нашей трехсторонней встрече - все остается в силе", - сказал он.

Как сообщалось, ранее второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что лидер новосибирских коммунистов, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в выборах главы города, которые должны состояться осенью 2019 года.

"На сегодняшний день, Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок", - сказал он.

Между тем, в конце прошлого года А.Локоть заявил журналистам, отвечая на вопрос о своем участии в выборах, что еще "думает над своим поведением".

Также А.Локоть заявлял, что в областной организации КПРФ может быть больше одной кандидатуры для выдвижения на выборах мэра и предлагал обсудить их с участием беспартийных.