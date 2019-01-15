Движение на подтопленном участке Московского метро запустят в ближайшие часы

15.01.19 08:24

Фото Московского метрополитена

15 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты метрополитена рассчитывают вновь запустить движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии после зачистки тоннелей и проверки систем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Движение между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" будет запущено в течение ближайших часов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время поступление воды в тоннели прекратилось и проводится их зачистка. Затем будет проведена дополнительная проверка всех систем метрополитена.

Сообщалось, что закрытие северного участка Люблинско-Дмитровской линии с утра вторника связано с подтоплением тоннелей.

"Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за скопления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" в ночные часы. По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово", станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" - закрыты. "К 7:00 поступление воды прекратилось, проводятся работы по ее откачке", - добавил источник "Интерфакса".

Между закрытыми станциями курсируют бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Закрытый северный участок Люблинско-Дмитровской линии принял первых пассажиров менее года назад - 22 марта 2018 года.

Тоннель, где во вторник произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.