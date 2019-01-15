Водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления

15.01.19 08:37

© РИА Новости. Илья Питалев

15 января. Interfax-Russia.ru - В Центре организации дорожного движения Москвы призывают автомобилистов отказаться во вторник утром от поездок по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций "салатовой" ветки метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусные маршруты, следующие до станции метро "Петровско-Разумовская", из-за чего просим отказаться от поездок на личном транспорте по магистрали", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, пока серьезных заторов в районе закрытых станций "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" не наблюдается. Затруднения есть у станции "Перовско-Разумовская".

При этом Гостиничный проезд возле другой закрытой станции "Окружная" закрыли для движения.

Сообщалось, что закрытие северного участка Люблинско-Дмитровской линии связано с подтоплением тоннелей.

"Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за скопления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово".

"К 7:00 поступление воды прекратилось, проводятся работы по ее откачке", - добавил источник "Интерфакса".