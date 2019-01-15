Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва газа в Шахтах, судьба трех человек не известна

15.01.19 09:04

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

15 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели ведут разбор завалов и поиски людей на месте взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты, заявил журналистам начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"Работы продолжались круглосуточно, нужно было укрепить здание и провести обрушение строительных конструкций. Задачи на сегодня продолжать поиски, определить судьбу еще трех человек", - сказал он.

По его словам, в настоящее время угроз для проведения поисково-спасательных работ в настоящее время нет.

Он отметил, что тело второй погибшей женщины было обнаружено в квартире №72 в 4:55 мск.

В настоящее время при помощи мобильного комплекса "Стрела-П" обследуются конструкции близлежащих домов.