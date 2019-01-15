Трутнев подготовит для президента предложения по переезду полпредства ДФО во Владивосток

15.01.19 09:18

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подготовит для главы государства предложения по переезду аппарата полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток с учетом затрат и целесообразности, сообщил Ю.Трутнев в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете".

"По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд (из Хабаровска во Владивосток - ИФ), я бы вспомнил рекламу "Иногда лучше промолчать". Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств", - сказал Ю.Трутнев, отвечая на вопрос, какие структуры могут остаться на старом месте, а также комментируя озвученную изданием информацию о том, что "Ространснадзор перевод не планирует".

На вопрос, что статус столицы ДФО даст Владивостоку, полпред президента отметил, что "прежде всего это близость контрольно-надзорных и административных структур к инвестпроектам".

"Сегодня большая часть инвестиций - около 60% - приходит во Владивосток. И их надо обслуживать, создавать им условия, предоставлять земельные участки, разрешения, энергетику, строить дороги. И чем быстрее и эффективнее мы будем вести эту работу, тем конкурентнее будет наше инвестиционное пространство. Сведения о том, как на какой-то территории помогают бизнесу, очень быстро расходятся", - отметил Ю.Трутнев.

При этом, по его мнению, "надо сделать так, чтобы город в полной мере соответствовал статусу столицы ДФО".

"Там есть театр, университет, строятся музеи, балетное училище. Планируется строительство установки класса megascience. Мы перед Новым годом собирались по поводу создания центра компетенций целого ряда компаний на острове Русский. Работа идет, но может получиться как с переправой. Может статься так, что люди ждут совсем не этого. Поэтому избранному губернатору Олегу Кожемяко, когда приезжал его представлять, я задал задачу - надо определить, что мы должны сделать для того, чтобы люди сказали: "Спасибо, мы видим, что есть существенные изменения"", - сказал полпред президента России в ДФО.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра ДФО во Владивосток. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска переедут полпредство и ряд других учреждений.