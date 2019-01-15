Более 40 тысяч человек посетили горнолыжный комплекс "Гора Белая" в новогодние праздники

15.01.19 09:34

© РИА Новости. Антон Денисов

15 января. Interfax-Russia.ru - Горнолыжный комплекс "Гора Белая" стал самым посещаемым туристическим объектом Свердловской области за время новогодних праздников, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Так, с 1 по 8 января его посетили 41,5 тыс. человек.

"Горнолыжный комплекс подтвердил свой собственный рекорд по посещаемости за 2018 год", - говорится в сообщении.

Также в числе популярных туробъектов оказались Невьянский государственный историко-архитектурный музей, природный парк "Оленьи ручьи", Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова, Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал", Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, природный парк "Бажовские места".

Отмечается, что за время новогодних праздников более 200 человек обратились за консультациями на информационные туристические стойки, расположенные в зале прилета аэропорта "Кольцово" и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Так, путешественников интересовали площадки и мероприятия для семейного отдыха, поездки на Ганину Яму и границу Европы и Азии, достопримечательности и музеи Екатеринбурга, места активного отдыха за городом, сувенирные магазины, рестораны и кафе.

Гора Белая расположена в 15-20 км от Нижнего Тагила и более чем в 150 км от Екатеринбурга.