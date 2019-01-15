Аэропорт Саратова начал отправлять и принимать самолеты после утреннего снегопада

15.01.19 14:00

© РИА Новости. Максим Блинов

15 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Саратова возобновил работу, которая была парализована во вторник утром из-за сильного снегопада.

На сайте аэропорта сообщается, что после многочасовой задержки вылетели три утренних рейса в Москву (Внуково, Шереметьево) и в Сургут.

Пока задержаны два утренних московских рейса (Шереметьево, Домодедово).

С задержкой во вторник вылетели три утренних самолета в Саратов из Москвы (Шереметьево и Домодедово).

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.