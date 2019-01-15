Сочли неприемлемым: Лавров осудил ряд высказываний японских политиков о Курилах
  
Угрозы Вашингтона: МИД ФРГ счел провокацией письма США о санкциях по "Северному потоку-2"
   
Несоответствующий контент: Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на BBC
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
15.01.19 10:03

США не могут вынудить Россию отказаться от суверенной политики

© РИА Новости. Сергей Гунеев
15 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле признали, что у России нет рычагов, чтобы заставить США отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, но отметили, что и давление на РФ не приносит для США результатов.

"Несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

При этом он добавил: "Точно также и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, прорабатывают ли там ответные шаги, которые могли бы остановить введение новых санкционных мер против России.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.01.19 15:54
Восьмерым украинским морякам продлен арест до 24 апреля 2019 года
.
  15.01.19 13:37
Москва намерена более чем в три раза сократить объем ввозимого в Подмосковье мусора к 2023 году
.
  15.01.19 11:58
Гидроудар мог стать причиной затопления участка "салатовой" ветки метро
.
  15.01.19 11:37
Рассмотрение вопроса о продлении ареста украинских моряков начал суд в Москве
.
  15.01.19 10:25
Восстановлено движение поездов на подтопленном участке "салатовой" ветки московского метро
.
  15.01.19 08:37
Водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления
.
  15.01.19 08:24
Движение на подтопленном участке Московского метро запустят в ближайшие часы
.
  14.01.19 15:07
Слабый мороз и метель и ожидаются в Москве на этой неделе
.
  14.01.19 14:56
Собянин: Новый участок метро "Саларьево" - "Коммунарка" будет запущен в мае
.
  14.01.19 14:45
"Желтый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за ветра и сильного гололеда
.
  14.01.19 12:12
Аномально низкое атмосферное давление фиксируется в Москве
.
  14.01.19 12:04
Стоимость 100 самых дорогих арендных квартир в столице составила $26 100 за объект в месяц
.
  11.01.19 18:11
Похищенным в Москве оказался Василенко, разыскиваемого на Украине по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
.
  11.01.19 15:39
Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля
.
  11.01.19 13:11
ФСБ просит продлить до конца апреля арест задержанных украинских моряков
.
  11.01.19 12:48
Аварийный участок канала им. Москвы будет обследован в течение 2 недель


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket