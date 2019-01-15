США не могут вынудить Россию отказаться от суверенной политики

15.01.19 10:03

© РИА Новости. Сергей Гунеев

15 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле признали, что у России нет рычагов, чтобы заставить США отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, но отметили, что и давление на РФ не приносит для США результатов.

"Несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

При этом он добавил: "Точно также и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, прорабатывают ли там ответные шаги, которые могли бы остановить введение новых санкционных мер против России.