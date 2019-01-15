Отопление в пострадавшем от газа доме в Шахтах подключат к вечеру

15.01.19 10:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 января. Interfax-Russia.ru - Отопление подключат в течение дня в пострадавшем от взрыва газа доме в Шахтах, а также в соседнем доме, сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер в ходе заседания оперативного штаба.

"Отопление в соседнем доме включат в 13:00, до 18:00 отопление включат в пострадавшем доме. Планировали сделать это вчера, но нас не допустили по соображениям безопасности", - сказал А.Майер.

Он отметил, что все газовые системы находятся в рабочем штатном режиме. "Нужно проверить вентиляцию, ее можно проверить только с допуском собственников", - добавил министр.

Электроснабжение и водоснабжение готовы к пуску, но запустят системы при заселении дома, уточнил А.Майер.