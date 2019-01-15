Мэром красноярского Канска стал председатель горсовета

15.01.19 10:25

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты канского городского совета (Красноярский край) избрали главой города Андрея Берсенева, занимавшего пост председателя Горсовета, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным с сайта горсовета Канска, на должность главы города претендовали четыре кандидата: пенсионер и бывший депутат, безработный, один из чиновников мэрии и председатель Горсовета.

"По итогам голосования в городском совете главой города избран А.Берсенев, ранее занимавший пост председателя городского совета", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года глава города Надежда Качан, которая проработала на этой должности 6 лет, подала в отставку. Журналистам местных СМИ Н.Качан тогда сообщила, что "есть смысл сегодня уступить место человеку с новым взглядом на развитие города".

В июле 2017 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы города Канска Красноярского края по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" в связи с пожарами, в результате которых в мае 2017 года погибли два человека и пострадали дома на нескольких улицах. По версии следствия, Н.Качан не обеспечила ликвидацию нескольких свалок отходов лесопиления, из-за которых случился пожар, ущерб от него составил 67 млн рублей.