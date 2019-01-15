|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.19 10:25
Мэром красноярского Канска стал председатель горсовета
По данным с сайта горсовета Канска, на должность главы города претендовали четыре кандидата: пенсионер и бывший депутат, безработный, один из чиновников мэрии и председатель Горсовета.
"По итогам голосования в городском совете главой города избран А.Берсенев, ранее занимавший пост председателя городского совета", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года глава города Надежда Качан, которая проработала на этой должности 6 лет, подала в отставку. Журналистам местных СМИ Н.Качан тогда сообщила, что "есть смысл сегодня уступить место человеку с новым взглядом на развитие города".
В июле 2017 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы города Канска Красноярского края по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" в связи с пожарами, в результате которых в мае 2017 года погибли два человека и пострадали дома на нескольких улицах. По версии следствия, Н.Качан не обеспечила ликвидацию нескольких свалок отходов лесопиления, из-за которых случился пожар, ущерб от него составил 67 млн рублей.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket