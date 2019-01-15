Восстановлено движение поездов на подтопленном участке "салатовой" ветки московского метро

15.01.19 10:25

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 января. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена восстановлено после ликвидации последствий подтопления тоннелей между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

"В настоящее время поезда на Люблинско-Дмитровской линии следуют на всем ее протяжении от "Зябликово" до "Селигерской". Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро во вторник.

Собеседник агентства подчеркнул, что причины произошедшего будут определяться совместно со специалистами "Мосинжпроекта", "Мосметростроем" и государственным строительным надзором.

"Пока делать выводы рано, но точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", - заявили в пресс-службе.