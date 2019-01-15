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15.01.19 10:32
Восстановлено теплоснабжение в Приморском районе Петербурга
В зону ограничения теплоснабжения на время восстановительных работ попали 75 жилых зданий: теплоснабжение 40 домов было переведено на пониженные параметры, еще 35 домов были запитаны по резервной схеме. Горячая вода всем потребителям подавалась по резервной схеме в полном объеме.
Кроме того, сообщалось, что из-за прорыва трубопровода в Приморском районе Санкт-Петербурга в понедельник было оцарапано покрытие шести припаркованных в охранной зоне тепловых сетей машин, вода попала в 10 квартир через балкон и форточки, в двух окнах на втором и третьем этажах зафиксированы трещины на стеклах.
По сообщениям очевидцев, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком.
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