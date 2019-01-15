Восстановлено теплоснабжение в Приморском районе Петербурга

15.01.19 10:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты ГУП "ТЭК" завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 600 мм, где накануне выявлен дефект, сообщила пресс-служба предприятия.

В зону ограничения теплоснабжения на время восстановительных работ попали 75 жилых зданий: теплоснабжение 40 домов было переведено на пониженные параметры, еще 35 домов были запитаны по резервной схеме. Горячая вода всем потребителям подавалась по резервной схеме в полном объеме.

Кроме того, сообщалось, что из-за прорыва трубопровода в Приморском районе Санкт-Петербурга в понедельник было оцарапано покрытие шести припаркованных в охранной зоне тепловых сетей машин, вода попала в 10 квартир через балкон и форточки, в двух окнах на втором и третьем этажах зафиксированы трещины на стеклах.

По сообщениям очевидцев, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком.

Как отмечали в компании, гражданская ответственность ГУП "ТЭК СПб" застрахована - заключен договор со страховой компанией "Согаз". Пострадавшие получат страховые выплаты в установленном законом порядке.