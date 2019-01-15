На руднике в Хибинах спустят лавину

15.01.19 10:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 января. Interfax-Russia.ru - На Восточном руднике АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") во вторник будет принудительно спущена лавина, сообщает пресс-служба МЧС Мурманской области.

Работы с применением взрывчатки запланированы в двух лавинных очагах с 10.00 мск.

"С целью обеспечения безопасности недопустимо нахождение людей и транспортных средств в опасной зоне проведения работ", - отмечается в сообщении.

По данным службы лавинной безопасности администрации Кировска, в Хибинах установлена третья (значительная) степень лавинной опасности. Всего с начала сезона зафиксировано 50 сходов лавин, включая четыре принудительных.

Как сообщалось, 2 января в результате схода лавины на непредназначенном для катания склоне горы Кукисвумчорр погибла сноубордистка из Санкт-Петербурга. По данному факту проверки ведут прокуратура и СКР.