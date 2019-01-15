Бытовой газ взорвался в частном доме в Брянской области, есть пострадавшие

15.01.19 10:54

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 января. Interfax-Russia.ru - Взрыв бытового газа произошел в селе Симонтовка Мглинского района, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Уточняется, что сообщение о взрыве в частном жилом доме поступило на пульт дежурного в 01:45.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в щитовом доме, у которого были частично разрушены внешние панели и внутренние перегородки.

"Есть пострадавшие, доставлены в ГБУЗ "Мглинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мглинской районной больнице, с ожогами к ним поступили женщина и двое мужчин. Угрозы их жизней нет.

Причина взрыва газа устанавливается.