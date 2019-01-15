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15.01.19 11:14
Аэропорт "Симферополь" в 2018 году сохранил пассажиропоток на уровне 2017 года
На прилет обслужено 2 млн 571,329 тыс. пассажиров, на вылет - 2 млн 574,766 тыс. человек. Количество взлетно-посадочных операций составило 37,282 тыс.
Лидером перевозок в прошлом году стала авиакомпания "Уральские авиалинии", которая перевезла 1 млн 53,277 тыс. человек. В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров год также вошли авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". Указанные три компании перевезли в общей сложности 2 млн 77,707 тыс. пассажиров.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминаел аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца, он может обслуживать 6,5 млн человек в год.
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