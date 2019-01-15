Аэропорт "Симферополь" в 2018 году сохранил пассажиропоток на уровне 2017 года

15.01.19 11:14

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2018 году составил 5 млн 146,095 тыс. человек, что на 17,357 тыс. человек, или на 0,3% больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

На прилет обслужено 2 млн 571,329 тыс. пассажиров, на вылет - 2 млн 574,766 тыс. человек. Количество взлетно-посадочных операций составило 37,282 тыс.

Лидером перевозок в прошлом году стала авиакомпания "Уральские авиалинии", которая перевезла 1 млн 53,277 тыс. человек. В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров год также вошли авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". Указанные три компании перевезли в общей сложности 2 млн 77,707 тыс. пассажиров.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминаел аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца, он может обслуживать 6,5 млн человек в год.