Сити-менеджер и мэр Феодосии отправлены в отставку

15.01.19 11:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 января. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку руководителей администрации Феодосии Сергея Фомича и главу горсовета Владимира Титаренко, проработавших на этой должности более двух лет.

"Мной принято решение, и сегодня предложено написать заявление об увольнении главе администрации и председателю совета депутатов. (. . .) Оба руководителя заявления уже написали", - сказал С.Аксенов во вторник на совещании в Феодосии. Его в прямом эфире транслирует телеканал "Крым 24".

С.Фомич руководил администрацией Феодосии - курортного города на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек - с октября 2017 года. Ему 38 лет.

В.Титаренко избран главой горсовета в конце августа 2017 года. Ему также 38 лет.