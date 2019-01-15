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15.01.19 11:23
Сити-менеджер и мэр Феодосии отправлены в отставку
"Мной принято решение, и сегодня предложено написать заявление об увольнении главе администрации и председателю совета депутатов. (. . .) Оба руководителя заявления уже написали", - сказал С.Аксенов во вторник на совещании в Феодосии. Его в прямом эфире транслирует телеканал "Крым 24".
С.Фомич руководил администрацией Феодосии - курортного города на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек - с октября 2017 года. Ему 38 лет.
В.Титаренко избран главой горсовета в конце августа 2017 года. Ему также 38 лет.
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