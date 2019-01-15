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15.01.19 11:37

Рассмотрение вопроса о продлении ареста украинских моряков начал суд в Москве

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
15 января. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме начал рассмотрение ходатайств о продлении срока ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время трое судей параллельно рассматривают по четыре ходатайства. О закрытии судебных слушаний просило следствие ФСБ.

В суд вместе с родственниками военных приехала уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

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