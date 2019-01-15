Гидроудар мог стать причиной затопления участка "салатовой" ветки метро

15.01.19 11:58

© РИА Новости. Евгений Самарин

15 января. Interfax-Russia.ru - Предварительной причиной поступления воды в тоннели Люблинско-Дмитровской линии московского метро, приведшей к сбою в движении поездов во вторник, мог стать гидроудар, сообщает Twitter столичной подземки.

"Причиной поступления воды на участок "салатовой" ветки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал подтопление тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии "достаточно сложной чрезвычайной ситуацией". Он поблагодарил работников метрополитена за слаженные и оперативные действия по шестичасовой ликвидации ЧП.