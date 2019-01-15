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15.01.19 12:05

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" Самарской области необходимо 20,4 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
15 января. Interfax-Russia.ru - Объем средств, необходимый для реализации в Самарской области в 2019-2024 годах национального проекта "Здравоохранение", составляет 20,4 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства Самарской области.

"За счет средств федерального бюджета будет привлечено 6,3 млрд рублей, еще 5,8 млрд рублей будет привлечено за счет внебюджетных фондов (ОМС, ФСС). На финансирование нацпроекта "Здравоохранение" из средств областного бюджета в 2019-2021 годах предусмотрено 2,2 млрд рублей. В 2022-2024 годах объем финансирования из регионального бюджета будет ежегодно уточняться", - сказал собеседник агентства

По его словам, общий объем финансирования нацпроекта в 2019 году составит 3,4 млрд рублей. "Из них 1,5 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 0,9 млрд - из областного бюджета и 1 млрд - за счет средств внебюджетных фондов (ОМС, ФСС)", - уточнил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что среди основных целей при реализации нацпроекта, прежде всего, "снижение смертности среди трудоспособного населения, смертности от болезней сердца, онкозаболеваний, а также младенческой смертности".

Кроме того, сообщили в пресс-службе, среди региональных задач - в том числе - ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение доступности для населения медучреждений и ряд других задач.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Самарской области рассчитывает, что смертность от онкозаболеваний в регионе должна снизиться на 6,5% к 2024 году благодаря нацпроекту.

В рамках реализации нацпроекта также планируется, что до 2024 года все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2019 году будут возведены 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Те поселения, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы

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