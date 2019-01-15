Экс-замгубернатора Курганской области по экономике получил 3 года колонии за превышение полномочий

15.01.19 12:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 января. Interfax-Russia.ru - Курганский городской суд во вторник вынес приговор бывшему замгубернатора - директору департамента экономического развития Курганской области Сергею Чебыкину по делу о превышении должностных полномочий.

"С.Чебыкину назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в субъектах РФ на три года", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, сторона обвинения запросила для экс-чиновника наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как об этом ходатайствовал сам подсудимый.

По версии следствия, являясь заместителем губернатора Курганской области - директором департамента экономического развития, С.Чебыкин подписал незаконное распоряжение, которым обязал директора некоммерческой организации "Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области" заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и ООО "Коммерческий банк "Кетовский" на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей. Это было сделано после того, как заявка на предоставление поручительства была дважды отклонена советом "Гарантийного фонда".

Кроме того, считает следствие, директор департамента знал, что "Уральский топливный союз" по закону не имеет права на государственную поддержку.

Позднее "Уральский топливный союз" условия кредитного договора по возврату долга не выполнил, и по решению арбитража на "Гарантийный фонд" была возложена обязанность погасить по договору поручительства задолженность в 16 млн руб.

Бывшему директору департамента предъявлено обвинение по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

24 июля С.Чебыкин подал в отставку. Через два дня ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест. В ноябре мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.