Водоснабжение в Туле восстановят к середине дня

15.01.19 12:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тулы обещают восстановить подачу воды в жилые дома Пролетарского округа к середине дня, 15 января, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Повреждены два участка трубопровода общей протяженностью 11 метров. Специалисты АО "Тулагорводоканал" проводят аварийно-восстановительные работы. Плановый срок полного восстановления давления воды- 15:00",- говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС, при демонтаже аварийного участка водовода обвалился грунт, из-за чего работы временно приостановили.

"Сейчас расчищают котлован. В связи с этим ориентировочное время подачи воды в жилые дома - 15:00", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время организовано пять пунктов по раздаче воды жителям округа.

Как сообщалось, накануне вечером из-за порыва трубы диаметром 900 мм без воды остались жители более 300 домов различной этажности в Пролетарском округе Тулы.

Это уже третья крупная коммунальная авария на Медвенско-Осетровском водозаборе за последние два месяца.

Пролетарский округ является крупнейшим в городе, в нем проживает более 200 тысяч человек.