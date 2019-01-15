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15.01.19 12:51

Технополис для разработки инновационных проектов создадут под Воронежем

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 января. Interfax-Russia.ru - На территории города-спутника "Солнечный" под Воронежем планируется создание технополиса, в состав которого войдут научный центр и парк креативных индустрий, сообщил пресс-центр облправительства.

Технополис будет включать научно-образовательный центр, а также технопарк и артпарк, совместно образующие кластер креативных индустрий, технологий и инженерии. Кроме того, на территории технополиса появится общежитие, первая очередь которого рассчитана на 1,5 тыс. мест.

По информации облправительства, целью создания технополиса является разработка инновационных проектов для экономики региона. На площадке планируется объединить университеты, научные институты и предприятия реального сектора экономики.

Отмечается, что концепция научно-образовательного центра технополиса соответствует целям и концепции национального проекта "Наука".

Планируется, что строительство технополиса начнется в 2020 году. В проекте примут участие международные, федеральные и региональные организации.

Нацпроект "Наука" был утвержден в сентябре прошлого года. В структуру национального проекта входят три федеральных проекта: "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации", "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", "Развитие научной и научно-производственной кооперации".

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