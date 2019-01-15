Порядка 5 тысяч волгоградцев остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

15.01.19 13:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 января. Interfax-Russia.ru - Прорыв на теплотрассе диаметром 700 мм произошел в Красноармейском районе Волгограда, без тепла остались несколько жилых домов и соцобъектов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ООО "Концессия теплоснабжения" во вторник.

"В настоящее время свыше 30 специалистов и 15 единиц спецтехники устраняют прорыв, произошедший на теплотрассе. Без тепла остались порядка 5 тыс. человек и социальные объекты - школы и детсады", - сказал представитель компании.

По его словам, трубопровод был построен более 40 лет назад, предварительная причина случившегося - старение металла. На объекте задействованы водооткачивающие машины, а также автокраны, экскаваторы и самосвалы.

"Чтобы оперативно возобновить подачу ресурса, бригады заменят поврежденный участок, в перспективе компания планирует полностью обновить фрагмент поврежденной теплотрассы. Работы продолжатся до полной ликвидации течи, восстановление трубопровода планируется завершить до конца рабочего дня, после чего начнется постепенное заполнение систем теплоносителем", - добавил собеседник агентства.