Соглашение о сотрудничестве подписано между Севастополем и сирийской провинцией Тартус

15.01.19 13:23

© РИА Новости. Сергей Черных

15 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал во вторник соглашение о сотрудничестве с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадой.

Подписанное соглашение регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

Согласно соглашению, стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в проводимых ярмарках, выставках и других мероприятиях, а также способствуют осуществлению обмена делегациями.

Д.Овсянников сообщил журналистам, что проведенные накануне переговоры с министром транспорта Сирийской арабской республики Али Хамудом предварительно обозначили "те возможные проекты по взаимодействию через Севморпорт, через севастопольский порт, через порт Тартуса - речь прежде всего, о перевалке того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительный материал то, что может сделать именно Севастополь".

"Это было бы экономически выгодно, мы надеемся тем самым загрузить наши портовые мощности", - пояснил губернатор Севастополя.

Начавшийся процесс экономически выгоден для обеих сторон, добавил он, в том числе для развития культурных и образовательных контактов. "Наша задача откликнуться, в том числе, на позицию президента РФ Владимира Путина по максимальному взаимодействию с целью восстановления Сирии", - отметил российский губернатор.

"Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного ВУЗа на Средиземноморье, и это тоже, конечно, будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией", - также сказал Д.Овсянников.

Губернатор прибыл в Сирию в составе делегации российских политиков. Возглавляет прибывших сопредседатель рабочей группы по взаимодействию правящих партий российской "Единая Россия" и сирийской "Баас", депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В составе делегации также депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Сергей Гаврилов.