Москва намерена более чем в три раза сократить объем ввозимого в Подмосковье мусора к 2023 году

15.01.19 13:37

© РИА Новости. Андрей Стенин

15 января. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы и Московской области заключили соглашение об объемах ввоза столичного мусора, согласно документу они будут поэтапно сокращаться.

"Мы подписали соглашение с Москвой, где четко прописаны объемы (захораниваемого - ИФ) мусора до 2023 года", - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Евгений Хромушин по окончании заседания регионального правительства.

Министр пояснил, что в ближайший год Москва захоронит около 4,5 млн тонн своего мусора на территории Подмосковья, к 2023 году этот объем будет снижен до 1,4 млн тонн.

"Мы понимаем, что все мощности, которые у нас есть, вместе с Москвой сейчас будут заполнены", - добавил Е.Хромушин.

По его словам, в настоящее время московский мусор по электронным талонам распределяется на подмосковные объекты. Сбоев в этой системе за новогодние праздники не было.