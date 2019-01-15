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15.01.19 13:37
Москва намерена более чем в три раза сократить объем ввозимого в Подмосковье мусора к 2023 году
"Мы подписали соглашение с Москвой, где четко прописаны объемы (захораниваемого - ИФ) мусора до 2023 года", - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Евгений Хромушин по окончании заседания регионального правительства.
Министр пояснил, что в ближайший год Москва захоронит около 4,5 млн тонн своего мусора на территории Подмосковья, к 2023 году этот объем будет снижен до 1,4 млн тонн.
"Мы понимаем, что все мощности, которые у нас есть, вместе с Москвой сейчас будут заполнены", - добавил Е.Хромушин.
По его словам, в настоящее время московский мусор по электронным талонам распределяется на подмосковные объекты. Сбоев в этой системе за новогодние праздники не было.
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