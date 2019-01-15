Траур по погибшим объявлен 16 января в Шахтах

15.01.19 13:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 января. Interfax-Russia.ru - Траур объявлен в городе Шахты Ростовской области 16 января в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба администрации города.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в городе Шахты, и гибелью людей, выражая скорбь и соболезнуя родным и близким, а также всем пострадавшим, на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек.

Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.