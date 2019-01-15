Шансов найти выживших на месте ЧП в Шахтах практически не осталось

15.01.19 13:54

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

15 января. Interfax-Russia.ru - Шансов найти выживших при разборе завалов дома в Шахтах, где взорвался газ, практически не осталось, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧП.

"Участок дополнительно проверен кинологическими расчетами несколько минут назад. Признаков жизни не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Спасатели продолжают демонтаж конструкций на месте обрушения.

Возобновили работу строительные краны. Им предстоит разобрать бетонные перекрытия прежде, чем спасатели получат полный доступ к помещению, где предположительно могут оставаться еще три человека.