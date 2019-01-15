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15.01.19 14:39
Аэропорт "Храброво" в Калининграде не принимает самолеты из-за сильного ветра
"Сегодня начиная с 10 часов произошли изменения в расписании из-за бокового сильного ветра и дождя со снегом. Задержаны пять рейсов, один отменен. На прилет это рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Череповца и Петербурга. На вылет - в Петербург, Москву и Череповец", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что улучшение погодных условий ожидается к 15.00-17.00 по местному времени.
По данным Росгидромета, во вторник в Калининграде облачно, небольшие осадки, ветер северо-западный 4 м/с, температура воздуха - плюс 2 градуса.
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