Аэропорт "Храброво" в Калининграде не принимает самолеты из-за сильного ветра

15.01.19 14:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Храбров" в Калининграде временно не принимает и не отправляет рейсы из-за сильного бокового ветра, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе аэрокомплекса.

"Сегодня начиная с 10 часов произошли изменения в расписании из-за бокового сильного ветра и дождя со снегом. Задержаны пять рейсов, один отменен. На прилет это рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Череповца и Петербурга. На вылет - в Петербург, Москву и Череповец", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что улучшение погодных условий ожидается к 15.00-17.00 по местному времени.

По данным Росгидромета, во вторник в Калининграде облачно, небольшие осадки, ветер северо-западный 4 м/с, температура воздуха - плюс 2 градуса.