Беглов назначил женщин главами четырех комитетов Смольного и Курортного района

15.01.19 14:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел ряд кадровых назначений.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора во вторник, председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Ольга Аришина. С декабря 2018 года она работала в аппарате губернатора, до этого в течение 10 лет - в прокуратуре города. Прежний председатель комитета - Леонид Богданов был уволен в декабре 2018-го.

Председателем юридического комитета назначена Екатерина Аксенова, с 2014 года занимавшая должность заместителя председателя комитета. Прежний руководитель - Юлия Осипова была уволена одной из первых после назначения А.Беглова врио, 8 октября 2018-го она написала заявление.

Председателем комитета по физической культуре и спорту назначена олимпийская чемпионка Наталья Антюх, с 2016 года работавшая замдиректора Центра олимпийской подготовки "Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике". Павел Белов, приходящийся зятем А.Беглову, ушел с должности руководителя комитета по спорту в октябре.

Председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена советник губернатора Юлия Аблец, с 2015 года работавшая в ООО "Деловые линии", а с декабря 2018 года - в аппарате губернатора.

Главой Курортного района Санкт-Петербурга назначена Наталья Чечина, с 1990 по 2014 год работавшая в должности начальника отдела, заместителя начальника управления, заместителя главы администрации района; а с декабря 2014 года возглавлявшая "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда".

О судьбе экс-главы администрации Курортного района Алексея Куимова и экс-председателя комитета по молодежной политике Ренаты Абдулиной не сообщается.