Более 12 тысяч ямальцев в 30-градусный мороз планируют окунуться в Крещенские купели

15.01.19 14:58

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15 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе подготовят 31 купель для желающих окунуться в ледяную воду на праздник Крещения, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ожидается, что окунутся более 12 тыс. человек", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, в прошлом году в регионе было подготовлено 29 купелей, ими, несмотря на 30-градусные морозы, воспользовались 20 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что в этом году ожидается, что температура воздуха будет также минус 30 градусов и ниже.