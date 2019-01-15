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15.01.19 15:18

Премьер предлагает упростить жизнь бизнесу с помощью "регуляторной гильотины"

© РИА Новости. Сергей Гунеев
15 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает упростить жизнь бизнесу с помощью "регуляторной гильотины", отказавшись к 1 февраля следующего года от избыточных требований.

"Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор", - сказал Д.Медведев, выступая на Гайдаровском форуме во вторник.

"Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается - все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований", - отметил он.

По мнению премьера, в соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года "можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий".

По словам Д.Медведева, есть хороший опыт МЧС, которое перешло на эти принципы в сфере пожарной безопасности еще в 2008 году, когда был принят специальный технический регламент.

"Задача эта непростая, она весьма и весьма сложна. Я вчера перед нашим форумом собирал совещание, собирал всех руководителей контрольных и надзорных органов - они все высказались в пользу того, что на это пойти можно. Но с предварительной подготовкой и с понимаем того, какой массив законодательства должен остаться. Поэтому нужно будет создать специальную дорожную карту", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что на выходе необходимо будет получить современные нормы, которые будут понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.

"Ну, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - отметил Д.Медведев.

Он пообещал дать поручение аппарату правительства подготовить дорожную карту для обеспечения этой работы.

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