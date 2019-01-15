Сочли неприемлемым: Лавров осудил ряд высказываний японских политиков о Курилах
  
Угрозы Вашингтона: МИД ФРГ счел провокацией письма США о санкциях по "Северному потоку-2"
   
Несоответствующий контент: Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на BBC
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
15.01.19 15:31

Башкирские распредтеплосети до 2024 года вложат в развитие 7,5 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
15 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" ("БашРТС", дочерняя структура ООО "Башкирская генерирующая компания", БГК) в 2019-2023 годы направит на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 7,46 млрд рублей, сообщает пресс-служба "БашРТС".

"Выполнение инвестпрограммы обеспечит возможность подключения новых потребителей, повысит надёжность существующих систем и снизит теплопотери в сетях. Всего в портфеле компании на указанный период около 130 проектов", - говорится в сообщении.

Так, в текущем году компания планирует направить на выполнение работ 1,45 млрд рублей (с НДС) собственных средств,

Самые масштабные работы в 2019 году предстоят в Уфе. Среди объектов - продолжение строительства котельной мощностью 190 Гкал/ч и трубопроводов в активно застраиваемом микрорайоне Глумилино. В настоящее время практически завершена разработка проектно-сметной документации по котельной, подготовлена площадка для начала строительных работ, приобретено основное оборудование (отечественного производства): четыре водогрейных котла с автоматикой, газовыми горелками, насосами и другим вспомогательным оборудованием. Проект планируется завершить в 2022 году.

Также продолжается реконструкция двух тепломагистралей от Уфимской ТЭЦ-2 с увеличением пропускной способности (ТМ-19 и ТМ-25) протяженностью 2 и 7,2 км.

В этом году планируется завершить строительство теплотрассы в микрорайоне Инорс и начать проектно-изыскательские работы по реконструкции шестого водогрейного котла в уфимском котельном цехе №1. После обновления в 2023-2024 годах его мощность увеличится со 100 до 120 Гкал/ч. Чуть ранее, в 2020-2021 годах таким же образом будет реконструирован пятый котёл. Цель модернизации - покрытие растущих тепловых нагрузок в южной части Уфы.

Кроме того, в Стерлитамаке продолжится монтаж теплотрассы в микрорайоне Прибрежный: до 2023 года будет проложено 4,1 км труб. В 2019 году начнётся строительство ТМ-15 по улице Магистральной (общая протяжённость - 7,1 км).

В Салавате предстоит строительство новой теплосети в микрорайоне №6 для обеспечения подключения перспективной тепловой нагрузки. В посёлке Перегонный, недалеко от Ишимбая, начнётся возведение малой котельной мощностью 1,5 Гкал/ч. В самом городе будет обновлено теплообменное и насосное оборудование в нескольких центральных тепловых пунктах.

Ещё один крупный проект предстоит реализовать в Агидели: Речь идет о продолжении строительства котельной мощностью 60 Гкал/ч с тепловыми сетями. Срок окончания работ - 2021 год.

В Сибае в текущем году, как ожидается, стартует проект по переводу потребителей на закрытую систему ГВС, в рамках проекта будут реконструированы теплосети и установлены 64 двухконтурных газовых котла в частном секторе. Предполагается, что работы завершатся в 2020 году.

"БашРТС" обеспечивает теплом 8 городов Башкирии, обслуживает 27 котельных, 304 центральных тепловых пункта, 21 насосную станцию. Установленная электрическая мощность составляет 24 МВт, тепловая - 3,597 тыс. Гкал/ч.

"Башкирская генерирующая компания" - крупная региональная энергетическая компания, входит в состав ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO), координирует работу ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность составляет 4,445 тыс. МВт и 8,45 тыс. Гкал/ч.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.01.19 15:54
Восьмерым украинским морякам продлен арест до 24 апреля 2019 года
.
  15.01.19 13:37
Москва намерена более чем в три раза сократить объем ввозимого в Подмосковье мусора к 2023 году
.
  15.01.19 11:58
Гидроудар мог стать причиной затопления участка "салатовой" ветки метро
.
  15.01.19 11:37
Рассмотрение вопроса о продлении ареста украинских моряков начал суд в Москве
.
  15.01.19 10:25
Восстановлено движение поездов на подтопленном участке "салатовой" ветки московского метро
.
  15.01.19 08:37
Водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления
.
  15.01.19 08:24
Движение на подтопленном участке Московского метро запустят в ближайшие часы
.
  14.01.19 15:07
Слабый мороз и метель и ожидаются в Москве на этой неделе
.
  14.01.19 14:56
Собянин: Новый участок метро "Саларьево" - "Коммунарка" будет запущен в мае
.
  14.01.19 14:45
"Желтый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за ветра и сильного гололеда


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket