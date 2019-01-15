Более 8 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые за первые две недели эксперимента

15.01.19 15:49

© РИА Новости. Екатерина Штукина

15 января. Interfax-Russia.ru - Количество налогоплательщиков, присоединившихся к стартовавшему с 1 января эксперименту по переходу на налог на профессиональный доход, приближается к 10 тыс.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Условия эксперимента не будут меняться в течение десяти лет. Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн руб. в год.

"За две недели получили таких регистраций (в рамках эксперимента - ИФ) от более 8 тыс. человек", - сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Он напомнил, что в эксперименте участвует всего 4 региона, поэтому стартовые цифры можно считать успешными.

Он отметил, что основная задача налога на профдоход носит не фискальный характер. "Конечно, нет цели наполнить казну (за счет налога для самозанятых - ИФ). Казна получит какие-то деньги, но это десятая задача", - сказал А.Силуанов. Главное, по его словам - это дать людям участвовать в собственном социальном обеспечении.