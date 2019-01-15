Задержанные в Крыму украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля 2019 года

15.01.19 16:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля арест восьмерым украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания в отношении Мокряка Романа, Семидоцкого Евгения, Опрыско Андрея и Цыбизова Сергея на три месяца каждому, то есть до 24 апреля 2019 года", - огласила во вторник решение судья Альбина Галимова.

Через несколько минут судья Сергей Рябцев огласил аналогичное постановление по ходатайствам следствия в отношении еще четырех моряков: Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко.

Защита просила суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. В случае избрания военным альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье - соответствующие ноты были приобщены к "арестным" делам.

Также суд оставил до конца апреля под стражей командира корабля Дениса Гриценко.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Гриценко на три месяца, то есть до 24 апреля 2019 года", - огласила во вторник решение судья Елена Канева.

До той же даты арест продлен сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Андрею Драчу, а также двум членам экипажей украинских кораблей Вячеславу Зинченко и Михаилу Власюку.