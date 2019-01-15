Выход России из ПАСЕ ударит по самой организации

15.01.19 16:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 января. Interfax-Russia.ru - Выход России из Совета Европы может стать неизбежным, если ситуация в ПАСЕ не наладится, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все также осознают, что выход России (из Совета Европы-ИФ), который может стать неизбежным, если ситуация в ПАСЕ не будет развиваться в правильном направлении, нанесёт большой удар самой организации, причём не по нашей вине", - сказал он, выступая на заседании думского комитета по международным делам.

А.Грушко подчеркнул, что Совет Европы без России - это "практически расширенный Евросоюз".

Депутаты также считают нецелесообразным в этом году возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предлагаем принять решение не направлять делегацию РФ для участия в работе ПАСЕ в 2019 году", - заявил на заседании комитета Л. Слуцкий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также заявил, что не видит смысла формировать в этом году делегацию РФ для участия в работе ПАСЕ.

"Я считаю, что мы не должны формировать делегацию", - сказал П.Толстой.

Известно, что решение не участвовать в январской сессии ПАСЕ готовы поддержать в МИД РФ.

"МИД России понимает позицию, которую занимает наша делегация, и будет готов поддержать решение о ненаправлении соответствующих депутатов, не запрашивать полномочия на участие в ПАСЕ в ходе январской сессии", - сказал он.