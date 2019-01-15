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15.01.19 16:29
Коммунальная авария оставила без холодной воды почти 1,3 тыс. домов в тульском Ясногорске
"В 14:20 в оперативно-дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступило сообщение о нарушении холодного водоснабжения в г. Ясногорске. В зону нарушения попало более 1260 домов различной этажности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, произошел прорыв водовода в грунте диаметром 219 мм. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
В настоящее время водоснабжение нарушено также в Пролетарском округе Тулы, где из-за прорыва трубы диаметром 900 мм без холодного водоснабжения находятся более 300 жилых домов. Работы здесь ведутся с вечера понедельника и до сих пор не завершены.
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