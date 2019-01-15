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Завод Росатома в "Алабуге" будет основным поставщиком композитов для МС-21

© РИА Новости. Михаил Климентьев
15 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК) рассчитывает, что основным поставщиком композитных материалов для самолета МС-21 будет завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга", заявил глава компании Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается использования (для строительства МС-21 - ИФ) отечественных композиционных материалов. Во-первых, когда мы в 2019 году начинали проектировать МС-21, таких материалов просто не было. Но параллельно с использованием импортных комплектующих мы уже тогда начали работу по созданию всей цепочки, всего цикла из ПКМов (полимерных композиционных материалов - ИФ). Эта работа была активизирована в 2015 году, когда уже на стадию конкретной реализации вышел проект наших коллег из "Росатома" по строительству завода в "Алабуге". Сейчас завод производит изделия из ПКМов, входят в двадцатку крупнейших по развитию, чему мы очень рады. Это, наверное, наш основной технологический партнер, который будет в этом вопросе с нами работать", - сказал Ю.Слюсарь.

"Сейчас уже из отечественного сырья изготовлены образцы. Эти образцы проходят испытания, и они будут просто дальше внедряться в конструкцию самолета на следующем этапе. То есть никакой сдвижки сертификации не будет: те, самолеты, которые сейчас уже летают, получат сертификат типа уже в 2020 году. Дальше - замена материала, переход на отечественный будут идти в рамках общей системы импортозамещения (МС-21 - ИФ), модернизации. Там у нас предусмотрена ремоторизация самолета на двигатель ПД-14 и переход на ряд отечественных систем, в том числе будет произведен переход на отечественные материалы из полимерных композиционных материалов. К этому времени наши коллеги еще больше нарастят свои возможности", - добавил глава ОАК.

Вариант использования материалов китайских производителей также имеет место, но рассматривается ОАК как "параллельный", отметил Ю.Слюсарь.

При этом, по его словам, замена импортного материала на отечественный не потребует новой летной программы и повторной сертификации МС-21 - понадобится "только сравнение свойств старого и нового материалов". Начать поставлять самолеты заказчикам, по-прежнему, планируется в 2020 году. Планы выпускать по 70 единиц МС-21 ежегодно, начиная с 2025 года, также в силе, сказал Ю.Слюсарь.

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