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16.01.19 06:03
Около 8 тыс. человек на Сахалине остались без света из-за циклона
"Из-за неблагоприятных погодных условий (метель, сильный ветер 25-30 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Александровск-Сахалинского района, Невельского и Холмского городских округов, всего около 8 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 4,9 МВт.
Температура воздуха на Сахалине - 7 градусов мороза.
В свою очередь "Сахалинэнерго" сообщает, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 12 оперативно-выездных бригад компании и 16 единиц техники.
По состоянию на утро среды, нарушено электроснабжение села Шебунино Невельского района, частично - города Холмска, сел Яблочное, Чехов, Симаково, Пятиречье Холмского района, говорится в сообщении "Сахалинэнерго".
Предприятия жизнеобеспечения обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов.
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