Еще одна корейская компания планирует построить казино в игорной зоне "Приморье"

16.01.19 06:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 января. Interfax-Russia.ru - Южнокорейская компания Ramid Hotels & Resorts планирует построить казино и гольф-поле в интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) "Приморье", а также отель на острове Русский во Владивостоке.

Соответствующие проекты президентом корейской компании Мун Бенг Ха обсудил во вторник на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба администрации региона.

О.Кожемяко одобрил предлагаемые инвесторами проекты и предложил продолжить обсуждение после того, как будут готовы технические требования и определен объем инвестиций.

"Для реализации обозначенных проектов на основе ваших предложений мы готовы предоставлять земельные участки. У нас работают режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, которые вы также можете использовать", - приводит пресс-служба слова главы региона.