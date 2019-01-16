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16.01.19 06:21

Тигр охотится на собак в одном из районов Хабаровского края

© РИА Новости. Виталий Аньков
16 января. Interfax-Russia.ru - Охотоведы взяли под наблюдение перемещение амурского тигра, который напал на собак в двух селах Нанайского района Хабаровского края, сообщает в среду центр "Амурский тигр".

"Пятого января тигр поймал собаку в селе Иннокентьевка, наши специалисты обнаружили ее останки и следы хищника. Как установлено, собака была не на привязи и свободно бегала возле поселка. После этого тигр отправился к селу Славянка в том же районе, 14 января также поймал собаку", - приводятся в сообщении слова начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрия Колпака.

В Нанайском районе работает группа по разрешению конфликтных ситуаций комитета охотничьего хозяйства. Специалисты объезжают окрестности на снегоходах, чтобы не допустить повторного захода тигра в село.

"Как показывает опыт, если тигру больше нечем разжиться, он уходит от населенного пункта. Надеемся, что так произойдет и в этот раз", - отметил Ю.Колпак.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев пояснил, что необычное поведение тигра, скорее всего, связано с низкой численностью копытных животных в густонаселенном районе. Пока нет каких-либо признаков, что зверь травмирован.

"Зима - традиционно сложное время для тигров, ведь это тропические кошки, которые волею судеб вынуждены жить в суровых условиях российского Дальнего Востока", - приводит центр слова С.Арамилева.

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