Женщины впервые примут участие в конкурсе "Танковый биатлон"

16.01.19 06:28

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Женские экипажи впервые примут участие в конкурсе "Танковый биатлон", подготовка к которому началась в мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, сообщает в среду пресс-служба округа.

"За короткое время представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя. По окончанию обучения будут определены лучшие кандидатки для участия в отборочном этапе конкурса", - говорится в сообщении.

Подготовка женщин-военнослужащих к этапам конкурса началась с теоретических занятий по изучению основных узлов и агрегатов боевых машин и обучению на мультимедийных тренажерах.

Курировать обучение женских танковых экипажей будут победители прошлогоднего международного этапа "Конкурсного биатлона" - военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в Бурятии.