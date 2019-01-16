Аэропорт Толмачево в 2018 году увеличил пассажиропоток на 18%

16.01.19 07:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 января. Interfax-Russia.ru - Около 5,9 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее, в 2018 году обслужил новосибирский аэропорт Толмачево, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе аэропорта.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 20,6% (до 4,3 млн человек), на международных - на 11,7% (до 1,6 млн человек).

"Положительная динамика пассажиропотока обусловлена открытием новых направлений и увеличением частоты на существующих маршрутах, а также реализацией проекта S7 по развитию хаба на базе аэропорта Толмачево", - пояснили в пресс-службе.

В 2018 году выросло количество рейсов в Краснодар, на Дальний Восток и в Якутию. Авиакомпания S7 открыла регулярные рейсы в Токио, Камрань, Ларнаку, Павлодар, увеличила частоту полетов в Ереван, Баку, Алма-Ату и Тбилиси. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличила частоту рейсов в Ташкент, AZUR air открыла рейсы по новым чартерным направлениям в Даламан и Хаммамет. Выросло количество рейсов в Сеул, Прагу, Дубай, Гонконг и Харбин.

В 2019 году планируется открытие регулярных рейсов в Гуанчжоу, Санью, Улан-Батор, Бухару, Батуми, Новокузнецк, Усть-Кут. По ряду направлений ожидается увеличение частоты рейсов. Перечень субсидируемых направлений из Новосибирска на Дальний Восток и в Якутию увеличится до 11 маршрутов, субсидируемых региональных направлений - до 19.

В 2018 году новосибирский аэропорт поставил собственный рекорд по грузопотоку - обработано 31,9 тыс. тонн груза и почты, что на 8,5% больше, чем в прошлом году.