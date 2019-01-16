Режим ЧС введен в хакасском селе из-за сбоя в подаче воды от морозов

16.01.19 08:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Власти Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации в селе Пуланколь Аскизского района, где нарушен режим подачи воды, спровоцированный морозами, сообщает в среду пресс-служба Минстроя республики.

По данным ведомства, в конце декабря прошлого года в водонапорной башне поселка образовалась течь, которая стала причиной подтопления. Тогда рабочие вскрыли башню и восстановили целостность трубы, но из-за заморозков ситуация повторилась.

"С наступлением морозов ветхая труба снова дала сбой. В настоящее время аварийная бригада устраняет поломку. На время ремонта трубы холодного водоснабжения введен режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжения социально значимых объектов: детский сад на данный момент не работает, а школа обеспечена кулерами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подача холодной воды населению ограничена, в результате чего перемерз один из колодцев. На время ремонта и отогрева замерзшего участка, водоснабжение осуществляется из скважины.