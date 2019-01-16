Найдено тело последней жертвы обрушения дома в Шахтах, поисковые работы завершены

16.01.19 08:26

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

16 января. Interfax-Russia.ru - Обнаружено тело последней жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, общее количество погибших - пять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Спасатели вели поиски тела последней, пятой жертвы взрыва газа - 23-летней девушки.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, всего в спасательной операции было задействовано более 600 человек, 150 единиц техники (в том числе от МЧС РФ 280 человек и 65 ед. техники).

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что "на момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек; 43 человека были эвакуированы, 7 человек спасены, из них 2 госпитализированы, включая двухлетнего ребенка, 5 человек погибло".

В пресс-службе сказали, что 16 января в 12:00 на месте трагедии по адресу ул. Хабарова, 16 состоится панихида по погибшим.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты объявлен траур.