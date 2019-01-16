Решение по мирному договору с Японией в ущерб россиян, живущих на Курилах, недопустимо

16.01.19 08:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле исключили возможность принятия такого решения по мирному договору с Японией, которое нанесло бы ущерб россиянам, живущим на Курилах.

"Не может быть и речи о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном на сайте издания.

Он напомнил, что президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились, что "будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел".

Д.Песков назвал абсурдом то, что две страны не имеют мирного договора. "Это сдерживает развитие наших двусторонних отношений, поэтому заключить его нужно", - сказал пресс-секретарь президента.

"Каким образом - ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения", - подчеркнул Д.Песков.