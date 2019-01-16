Два новых зампреда появились в правительстве Сахалинской области

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16 января. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко назначил двух новых заместителей председателя областного правительства, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в правительстве региона в среду.
"Назначены зампредами Сергей Наумов и Сергей Олонцев. С.Наумов будет курировать социальную политику, образование и молодежную политику", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что ранее соцсферу курировал зампред Антон Зайцев, в ведении которого теперь останется спорт, туризм, здравоохранение.
С.Олонцев будет курировать строительную отрасль и, возможно, экономику региона, которую ранее курировал зампред Алексей Белик.
С.Олонцев ранее занимал пост старшего вице-президента по российским проектам группы инжиниринговой компании АО "АСЭ" (структура "Росатома"), С.Наумов - бывший министр образования Нижегородской области.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко был назначен временно исполняющим обязанности главы Приморского края. На должность врио губернатора Сахалинской области президент РФ Владимир Путин 7 декабря назначил руководителя группы компаний "Атомстройэкспорт" В.Лимаренко.
В середине декабря 2018 года председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина ушла в отставку по собственному желанию и уехала в Приморский край. Исполняющим обязанности председателя областного правительства был назначен зампред А.Белик.